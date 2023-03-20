Політика

Росія відмовилась продовжувати “зернову угоду” на 120 днів

20 Березня 2023 14:45
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зерновий коридор

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що вони згодні продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи лише на 60 днів замість запланованих 120 днів.

Вони заявили, що таке рішення було ухвалено через буцімто “відсутність зрушень у реалізації меморандуму Росія-ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту”.

МЗС РФ повідомило про своє рішення турецькій та українській сторонам Чорноморської ініціативи та представникам ООН.

Згідно зі заявою, угода продовжуватиме діяти наступні два місяці у тому ж форматі, без змін щодо портів, номенклатури вантажів та порядку інспекцій.

МЗС РФ також висунуло вимоги щодо подальшої дії “зернового коридору” в контексті імплементації меморандуму Росія-ООН, серед яких підключення “Россельхозбанку” до SWIFT та відновлення постачання сільгосптехніки і сервісного обслуговування для неї. В разі, якщо не будуть виконані зазначені вимоги, Москва призупинить свою участь у Чорноморській ініціативі.


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