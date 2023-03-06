Росія вагається із купівлею балістичних ракет в Ірану через тиск Заходу – FT

Росія відкладала купівлю балістичних ракет в Ірану через побоювання, що союзники передадуть Україні ракети великої дальності.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Аналітики вважають, що Тегеран відкритий для подальшої військової співпраці, але Москва поки утримується.

Один з аргументів – ймовірна передача Україні ракет ATACMS з дальністю до 300 км.

Посол США в НАТО Джуліана Сміт сказала, що західні союзники вважають відносини Росії та Ірану “надзвичайно тривожними”.

“Ця ситуація, очевидно, дуже непокоїть усіх нас. Це тема розмов всередині альянсу. І ми продовжуватимемо посилати Ірану сигнали про небезпеку підтримки Росії матеріальною підтримкою в її атаках і війні всередині України“, – сказала вона.

Підкреслюють, що такі застереження відповідають діям союзників часів початку вторгнення в Україну, коли було оприлюднено безпрецедентну кількість секретних розвідданих. Таким чином намагалися запобігти та стримати Росію та її потенційних союзників.

Водночас офіційні особи визнають, що Москва може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет. Це повʼязано з дефіцитом її власних боєприпасів та падінням внутрішнього виробництва.