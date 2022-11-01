Росія планує розмістити іранські ракети на північ від України

Іранські балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

Про це повідомів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно вони будуть доставлені на Північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні.

300 км одна ракета, інша ракета – 700 км по дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту.

Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні.

У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони”, – сказав Ігнат.

За його словами, росіяни хочуть придбати в Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М, які є на озброєні окупанта.