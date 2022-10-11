НАТО поки не бачить ознак до підготовки Росією ядерного удару

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у вівторок заявив, що НАТО наразі не спостерігає ознак підготовки Росії до можливого застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

“Росія знає, що ядерну війну не можна вести й неможливо виграти. Ми пильно стежимо за російськими ядерними силами. Ми не помітили змін у розгортанні ядерних сил Росії, але залишаємось насторожі”, – сказав Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони НАТО.

Він наголосив, що Альянс посилює захист власної критичної інфраструктури, а також розвідувальну діяльність та обмін розвідданими.

“Ми вживемо подальших заходів для посилення нашої стійкості та захисту нашої критичної інфраструктури, і навмисна атака на критичну інфраструктуру союзників отримає спільну та рішучу відповідь”, – зазначив генсек Альянсу.