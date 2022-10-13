Політика

НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами

13 Жовтня 2022 19:15
27
зброя, нато

Північноатлантичний альянс планує поставити в Україну обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що в межах комплексного пакету допомоги НАТО Україна буде отримувати паливо, зимовий одяг і медикаменти.

“Як складову цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українське населення та інфраструктуру”, – додав генсек.

Столтенберг також заявив, що в довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти з радянського на сучасне натівське озброєння.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки
ТОП-новини
13 Жовтня 2022 19:15
27

НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами
13 Жовтня 2022 18:26
87

WP: чиновники й бізнесмени РФ пригнічені через ситуацію в державі
13 Жовтня 2022 18:13
57

Сили ППО збили 4 “Калібри” над західними областями України
13 Жовтня 2022 17:20
33

В Ізюмі для 10 тис. споживачів увімкнули світло
13 Жовтня 2022 17:11
120

Росія вдарила ракетами по Львівській області
Останні новини
усі новини