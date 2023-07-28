Політика

“Мінус нардеп, справедливо”, – Зеленський про Арістова

28 Липня 2023 07:16
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на дострокове припинення повноважень народного депутата від владної фракції “Слуга народу” Юрія Арістова.

“Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради України. Справедливо. Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине”, – сказав Зеленський у відеозверненні.

25 липня народний депутат від фракції “Слуга народу” Юрій Арістов подав заяву про складання повноважень. Це сталося після того, як публічною стала інформація про його відпочинок на Мальдівах. 27 липня Верховна Рада достроково припинила його повноваження.

Генеральний прокурор повідомив нардепу Арістову про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). За даними слідства, для виїзду за межі України Арістов вніс неправдиві дані до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни “службового відрядження”.


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