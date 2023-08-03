Політика

Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії

3 Серпня 2023 19:46
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санкції, сша

Мінфін США оголосив про введення додаткових санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Так, у списку санкцій США опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова Російської академії наук, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.

Крім того, до переліку обмежень додані двоє фізичних осіб з Росії та ОАЕ, пов’язані з компанією Vega Strategic Services, а також із лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Додатково у списку позначені два вантажні судна та одна яхта.


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