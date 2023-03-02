Політика

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому – Гуменюк

2 Березня 2023 15:59
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війна

У Росії нині залишилось набагато менше ракет, тому масовані ракетні атаки по Україні можуть залишитись у минулому.

Про це заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу у Military Media Center.

“Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики”, – сказала Гуменюк.

За її словами, тепер ворог починає розподіляти ракетні удари в часі. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також це можуть бути невеликі партії “шахедів”.

Вона також пояснила, що зараз росіяни хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.

“Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинене, але все ще є… Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства”, – підкреслила Гуменюк.


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