Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому – Гуменюк

У Росії нині залишилось набагато менше ракет, тому масовані ракетні атаки по Україні можуть залишитись у минулому.

Про це заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу у Military Media Center.

“Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики”, – сказала Гуменюк.

За її словами, тепер ворог починає розподіляти ракетні удари в часі. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також це можуть бути невеликі партії “шахедів”.

Вона також пояснила, що зараз росіяни хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.

“Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинене, але все ще є… Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства”, – підкреслила Гуменюк.