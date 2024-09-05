Політика

Макрон призначив нового прем’єра
5 Вересня 2024 14:44
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франція
Мішель Барньє / Фото: X/Michel Barnier

Президент Франції Емманюель Макрон призначив нового премʼєр-міністра – ним став 73-річний Мішель Барньє.

Про це повідомляє France24.

Барньє став найстаршим прем’єр-міністром сучасної Франції. За час своєї політичної кар’єри він був депутатом, Європейським комісаром, а також очолював переговорну групу Європейського Союзу щодо виходу Великої Британії з ЄС.

Як пишуть французькі медіа, перед Барньє стоїть завдання сформувати уряд, здатний покласти край “найсерйознішій політичній кризі” Франції. Він замінив на посаді наймолодшого премʼєра країни Габріеля Атталя – той подав у відставку після перемоги лівих на виборах.


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