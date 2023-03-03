Політика

Кулеба обговорив із Блінкеном зустріч G20 і спецтрибунал для Росії

3 Березня 2023 12:02
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мзс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю провів телефонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба написав у Twitter.

За словами міністра, очільник Держдепу США поінформував його про свої дискусії на зустрічі міністрів закордонних справ країн “Групи двадцяти” у Нью-Делі напередодні.

“Я детально зупинився на наших подальших кроках щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України: наше наступне велике зобов’язання – забезпечити притягнення до відповідальності російського керівництва. Скоординовані зусилля є ключовими”, – підкреслив Кулеба.


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