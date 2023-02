Кулеба обговорить з головою МЗС Франції скандал про допомогу окупантам з боку «Ашану»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить з французькою колегою Катрін Колонною про ситуацію з «Ашаном», який, як заявляють розслідувачі, постачав товари окупантам як гумдопомогу й допомагав у мобілізації росіян.

Про це він написав у Twitter.

«Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: “Ашан” перетворився на повноцінну зброю російської агресії», — йдеться у повідомленні.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs