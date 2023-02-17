Політика

Кулеба обговорить з головою МЗС Франції скандал про допомогу окупантам з боку «Ашану»

17 Лютого 2023 15:45
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мзс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить з французькою колегою Катрін Колонною про ситуацію з «Ашаном», який, як заявляють розслідувачі, постачав товари окупантам як гумдопомогу й допомагав у мобілізації росіян.

Про це він написав у Twitter.

«Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: “Ашан” перетворився на повноцінну зброю російської агресії», — йдеться у повідомленні.

Видання The Insider, Le Monde і Bellingcat оприлюднили спільне розслідування, у якому йдеться, що французька компанія «Ашан» від початку повномасштабного вторгнення постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України, а також допомагала військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

Журналісти з’ясували, що постачання окупантам представлялося як «гуманітарна допомога» і складалося як із товарів з «ашанівських» складів, так і з товарів, які збирали волонтери окупантів у магазинах «Ашан» в різних регіонах росії. Іноді постачання організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади.

Український офіс «Ашану» заявив, що шокований результатами журналістського розслідування та вимагає пояснень від французького офісу.


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