Кіпр може купити танки Merkava у Ізраїлю, а свої віддати Україні – Haaretz

Ізраїль планує продати Кіпру свої танки Merkava. Обговорюється варіант, що Кіпр після цього передасть Україні свої старі танки. Про це повідомляє Haaretz.

Джерела Haaretz в Ізраїлі та на Кіпрі сказали, що країни вели переговори з приводу купівлі танків Merkava, але не повідомили подробиці про саму угоду або терміни її завершення.

Як зазначається, один з варіантів, який порушувався під час обговорення угоди, полягає в тому, що Кіпр закупить Merkava у Ізраїлю, а потім відправить в Україну свої старіші танки російського виробництва.

Кіпрські джерела заперечують такий план. За їхніми словами, одна з причин, через яку Кіпр купує Merkava – ймовірні труднощі з отриманням запасних частин для російських танків протягом наступних кількох років через війну Росії проти України та міжнародні санкції проти Москви.

Зараз Кіпр має 82 танки Т-80У та Т-80УК.

Haaretz нагадує, що раніше цього року кілька ЗМІ у США та Європі писали, що Кіпр нібито погодився передати свої старі танки російського виробництва Україні в обмін на новіші західні танки.