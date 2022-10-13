Політика

Дискусія щодо вступу України в НАТО вже розпочалася, – Резніков

13 Жовтня 2022 19:49
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нато

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що дискусія щодо вступу України в НАТО вже розпочалася.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Дискусія вже розпочалась… В кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів, вони кажуть: “Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія – це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати – які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Це вже тчеться тканина майбутнього рішення”, – заявив Резніков.


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