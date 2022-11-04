Досі незрозуміло, чи будуть окупанти боротися за Херсон, — ISW

Російсько-окупаційні війська продовжують виводити окремі підрозділи з північно-західної частини Херсонської області. Але поки що незрозуміло, чи будуть вони боротися за сам Херсон.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, ISW наводить слова ставленика окупантів Кирила Стремоусова, що російські війська, «імовірніше за все, підуть на лівий берег» річки Дніпро.

Водночас аналітики ISW зауважили: попри заяви Стремоусова російські війська продовжують готувати запасні позиції на лівому березі Дніпра, створюючи там оборону. Туди вони перекидають додаткові мобілізовані сили.

Крім того, деякі елітні підрозділи окупантів, такі як повітряно-десантні сили та морська піхота, залишаються на правому березі Дніпра.

«Їх повне виведення з півночі Херсонської області було б чіткішим показником того, що російські сили не воюватимуть за Херсон, місто або населені пункти правого берега», — пояснюють в ISW.

В іншому зверненні Стремоусов припустив імовірність боїв у Херсоні та на півночі області протягом наступних двох тижнів, що суперечить його заявам про відступ.