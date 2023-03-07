Політика

До групи зі створення Спецтрибуналу для РФ входить вже 30 країн, – Кулеба

7 Березня 2023 11:07
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війна, мзс

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ входить уже 30 країн, приєдналася Греція.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я радий повідомити, що країн уже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників, і ми вже бачимо, що це почало відбуватися. Завдання групи просто – коли ти туди входиш, то погоджуєшся з тим, що маєш бути створений окремий, спеціальний трибунал для переслідування РФ за злочин агресії”, – сказав Кулеба.

Завдання групи – напрацювати юридичні шляхи створення трибуналу та вирішення його юридичних питань, насамперед імунітетів президента РФ Путіна та його найближчого оточення.


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