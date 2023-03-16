Блінкен та Кулеба обговорили прискорення доставлення боєприпасів для ЗСУ

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Дмитро Кулеба обговорили формулу миру президента Володимира Зеленського та прискорення доставлення боєприпасів для ЗСУ.

Про це Кулеба написав у Twitter.

“Говорив із Держсекретарем Блінкеном про формулу миру України та способи прискорення доставлення артилерійських боєприпасів. Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб забезпечити Україну всіма боєприпасами, необхідними для оборонних та контрнаступних операцій”, – написав міністр.