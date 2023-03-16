Політика

Блінкен та Кулеба обговорили прискорення доставлення боєприпасів для ЗСУ

16 Березня 2023 20:17
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мзс

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Дмитро Кулеба обговорили формулу миру президента Володимира Зеленського та прискорення доставлення боєприпасів для ЗСУ.

Про це Кулеба написав у Twitter.

“Говорив із Держсекретарем Блінкеном про формулу миру України та способи прискорення доставлення артилерійських боєприпасів. Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб забезпечити Україну всіма боєприпасами, необхідними для оборонних та контрнаступних операцій”, – написав міністр.


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