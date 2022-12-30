Політика

Байден підписав бюджет США на 2023 рік з “вирішальною допомогою для України”

30 Грудня 2022 07:08
55
зброя, сша

Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.

Глава Білого дому вказав, що поставив підпис під “двопартійним комплекснии законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу”.

“Сьогодні я підписав двопартійний комплексний законопроєкт, який завершує рік історичного прогресу”.

Зазначається, що бюджет серед іншого передбачає “інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA”, а також “вирішальну допомогу для України”.

“З нетерпінням чекаємо на більше у 2023 році”, – ідеться в дописі Байдена.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Грудня 2022 11:19
11

Дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки, – Укренерго
30 Грудня 2022 11:42
2

Знищено 58 із 70 крилатих ракет, чотири БПЛА і вертоліт МІ-8. Повітряні сили уточнили дані за 29 грудня
30 Грудня 2022 09:34
35

За ніч Повітряні сили збили загалом 16 “Шахедів”
30 Грудня 2022 08:17
42

За добу Росія втратила на війни в Україні 690 окупантів, 58 крилатих ракет, 23 дрони та 8 танків
30 Грудня 2022 07:12
20

Сили оборони відбили ворожі атаки в районі 11 населених пунктів на Донбасі, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
усі думки