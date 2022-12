Байден підписав бюджет США на 2023 рік з “вирішальною допомогою для України”

Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.

Глава Білого дому вказав, що поставив підпис під “двопартійним комплекснии законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу”.

“Сьогодні я підписав двопартійний комплексний законопроєкт, який завершує рік історичного прогресу”.

Зазначається, що бюджет серед іншого передбачає “інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA”, а також “вирішальну допомогу для України”.

“З нетерпінням чекаємо на більше у 2023 році”, – ідеться в дописі Байдена.

