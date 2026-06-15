Поліція спростувала інформацію про “розбірки з ТЦК” у Києві: що насправді сталося на Троєщині

Інцидент у Деснянському районі Києва, який у соцмережах назвали “розбірками з ТЦК”, насправді був затриманням водія-порушника. Чоловік намагався втекти від патрульних на автомобілі із заклеєними номерними знаками.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Інцидент стався увечері 14 червня. За даними правоохоронців, подія стосувалася переслідування та затримання водія, який порушив правила дорожнього руху.

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Під час патрулювання у Деснянському районі інспектори помітили автомобіль Nissan із заклеєними номерними знаками, що унеможливлювало його ідентифікацію. Крім того, водій порушив ПДР.

“На законну вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував, натомість намагався втекти: виїхав та продовжив рух тротуаром, чим створив небезпеку для оточуючих. Для припинення правопорушення та затримання порушника патрульні викликали підкріплення й заблокували автомобіль фігуранта”, – повідомили правоохоронці.

Чоловіка затримали із застосуванням кайданків відповідно до статті 45 Закону України “Про Національну поліцію”.

У поліції також повідомили, що під час оформлення матеріалів на місце події прийшла група людей, яка намагалася перешкодити діям правоохоронців.

“Під час здійснення процесуальних дій на місце події підійшла група осіб, які намагалися перешкоджати законним діям поліцейських. Зокрема, вони застосували щодо інспекторів засоби сльозогінної дії та пошкодили службовий автомобіль поліції”, – зазначили в поліції.

Для припинення нападу патрульні застосували фізичну силу та спеціальні засоби. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

На водія винесли постанову за порушення вимог щодо використання номерних знаків, склали протокол за невиконання вимоги поліцейського про зупинку та оформили протокол затримання.

Крім того, йому інкримінують статтю Кримінального кодексу України про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Під час перевірки також з’ясувалося, що чоловік значиться як особа, яка порушує мобілізаційне законодавство. Після затримання його доставили до РТЦК та СП. Досудове розслідування триває.