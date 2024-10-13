Суспільство

Похолодання і дощі очікуються в Україні на початку тижня
13 Жовтня 2024 20:59
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Річка Харків / Фото Facebook Alexandr Fandikov via «Фотоподорожі Україною»

Помірні дощі очікуються в ніч на 14 жовтня в усій Україні, крім південних областей, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер у понеділок очікується західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°.

На високогір’ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві 14 жовтня вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

У вівторок, 15 жовтня, в Україні місцями невеликий дощ. Вітер західний із переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у південній частині та східних областях 12-17°.

На високогір’ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°С.

У Києві місцями невеликий дощ. Вітер західний із переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.


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