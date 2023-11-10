Погода у вихідні буде дощовою та вітряною

У суботу, 11 листопада, вночі в західних і південно-західних областях України, а також удень, окрім східної частини країни, очікуються на дощі, у південних областях удень місцями значні дощі з грозами, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень, окрім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів і в Одеській області 9-14°, у східних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, у південній частині 13-18°.

У Києві в суботу вночі без опадів, удень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, уранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

В Україні в неділю, 12 листопада, прогнозуються помірні дощі, а в північних, центральних, уночі й у південних областях – значні.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-22 м/с, у південній частині, східних та центральних областях місцями 25 м/с.

Температура в західних і північних областях протягом доби 3-8° тепла; у південній частині вночі 8-13°, вдень 11-16°, у Криму до 19°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Карпатах уночі значний, удень помірний мокрий сніг. Температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві в неділю вночі значні, вдень помірні дощі. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° тепла.