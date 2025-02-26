Поблизу кордону з Угорщиною затримали військового, який  намагався переправити через кордон 16 чоловіків

На Закарпатті, поблизу кордону з Угорщиною, затримали двох переправників та групу з 16 військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися незаконно покинути Україну.

За цей трансфер 31-річний військовослужбовець та його 56-річний спільник мали отримати 170 тисяч доларів, повідомили у Нацполіції.

Чоловіків затримали біля кордону з Угорщиною / Фото: Нацполіція

Зловмисники організували канал у Берегівському районі. На українській території вони збирали групи, інструктували ухилянтів і поселили їх у прикордонній зоні, а згодом доправляли мікроавтобусом до місця нелегального переходу. Далі чоловіки мали подолати ділянку до кордону пішки, використовуючи спеціально пошкоджену частину загороджувального паркану. На угорському боці їх чекали спільники для подальшого супровіду.

За цією схемою переправили щонайменше чотири групи чоловіків. Вартість “послуг” сягала від 7 до 15 тисяч доларів з особи.

Переправників і 16 ухилянтів затримали на околиці села Гуняді. Військовослужбовця та його спільника помістили до ізолятора тимчасового тримання.