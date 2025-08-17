        Кримінал

        По 10 населених пунктах Запорізької області ворог наніс за добу 505 ударів

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 10:28
        читать на русском →
        505 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області за минулу добу: поліцейські задокументували наслідки ворожих обстрілів / Фото Нацполіція
        505 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області за минулу добу: поліцейські задокументували наслідки ворожих обстрілів / Фото Нацполіція

        16 серпня окупанти вдарили по прифронтових містах і селах регіону 343 БпЛА (переважно – FPV), завдали 6 ударів із реактивних систем залпового вогню, 15 – з авіації та 141 – із артилерії.

        Про це повідомляє Нацполіція України

        Реклама
        Реклама

        Учора війська рф атакували Біленьке Запорізького, Плавні Василівського, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Чарівне, Малинівку та Преображенку Пологівського районів.

        У прифронтових населених пунктах внаслідок рашистських обстрілів пошкоджені квартири, приватні будинки, господарські споруди, складські приміщення та будівля закладу освіти. Загалом до поліції надійшло 15 повідомлень від громадян про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

        Поліція закликає громадян виїжджати з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Телефонуйте на спецлінію 102 – евакуація рятує життя.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини