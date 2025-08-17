По 10 населених пунктах Запорізької області ворог наніс за добу 505 ударів

16 серпня окупанти вдарили по прифронтових містах і селах регіону 343 БпЛА (переважно – FPV), завдали 6 ударів із реактивних систем залпового вогню, 15 – з авіації та 141 – із артилерії.

Про це повідомляє Нацполіція України

Учора війська рф атакували Біленьке Запорізького, Плавні Василівського, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Чарівне, Малинівку та Преображенку Пологівського районів.

У прифронтових населених пунктах внаслідок рашистських обстрілів пошкоджені квартири, приватні будинки, господарські споруди, складські приміщення та будівля закладу освіти. Загалом до поліції надійшло 15 повідомлень від громадян про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Поліція закликає громадян виїжджати з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Телефонуйте на спецлінію 102 – евакуація рятує життя.