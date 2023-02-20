Після відвідин Харківщини міністр енергетики заговорив про децентралізацію генерації електроенергії

У Харківській області треба збільшити генерацію електроенергії, щоб забезпечити регіон на випадок нових атак РФ на енергосистему України.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко під час поїздки до Харківської області, пише Суспільне.

Міністр відвідав Харків, Ізюм та Зміївську ТЕС: “Це варварство. Це звичайний терорист, бо це атаки проти цивільних об’єктів”.

За його словами, Харківщина — один з регіонів, який найбільше всіх відчуває наслідки атаки на інфраструктуру.

“Ми побачили, де є важливі ланцюги в енергосистемі, які треба підсилити. Мова йде про те, що є регіони, які потребують більшої генерації. Коли відбувалися атаки й були зруйновані лінії, ми не могли виробляти електроенергію в певному регіоні, при цьому не могли передати з інших регіонів. В пріоритеті — децентралізація генерації. Важливо, що Харківщина — потужний регіон, нам треба тут забезпечити більшу генерацію, щоб вона покривала споживання максимально у разі пошкодження мереж і неможливості передати електроенергію”, — сказав Герман Галущенко.

Він зазначив, що найшвидше рішення — газотурбінна генерація.

“Вона не є високою, але вона є маневровною, дає відповідні потужності. Ми розглядаємо Харківський регіон як один з пріоритетних, де ця генерація буде встановлюватися. Ми розділяємо рішення, які необхідно реалізувати до наступного опалювального сезону, і це одне з таких”, — розповів Галущенко.

Міністр каже, що Харківська область отримує електроенергію з інших регіонів: “Але в Харківській області є генерація, на жаль, вона теж під постійними атаками”.

За його словами, нині в Україні немає нестачі електроенергії: “Ми виробляємо більше, ніж споживаємо”.