Не лише звичайні українці постраждали від воєнних дій – великому бізнесу, незалежно від напряму діяльності, також довелося вносити суттєві корективи в свою роботу. Pin Up казино – бренд, який ще до війни вкладав ресурси в національну економіку та продовжив це робити навіть у кризовий період.

За твердженням операційного директора компанії Ігоря Зотько, було кілька причин для продовження ведення бізнесу в Україні, незважаючи на численні складнощі:

перспективність українського ринку в плані розвитку гемблінг-індустрії;

віра в перемогу та відновлення національної економіки;

усвідомлення відповідальності за майбутнє країни – податки, що перераховуються Пін Ап, поряд із внесками інших великих підприємств допомагають утримувати країну від фінансової дестабілізації, вкладати кошти в усунення наслідків військових дій та оснащення армії;

розуміння того, як правильно організувати робочий процес, щоб продовжувати отримувати стабільний дохід за будь-яких обставин, виправдовуючи високі очікування клієнтів;

докладені зусилля для розбудови в Україні легального ігрового бізнесу.

За підсумками минулого року, популярний постачальник цифрових продуктів став одним із найбільших платників податків серед українських компаній. Паралельно Pin-Up Ukraine виділяє кошти на благодійні ініціативи, спрямовані на надання гуманітарної та фінансової допомоги людям, які постраждали від атак країни-агресора.

Як податки Пін Ап підтримують українську економіку

Для будь-якого підприємства, орієнтованого на довгострокову комерційну діяльність в Україні, важливо легалізуватися та своєчасно виконувати зобов’язання перед державою, а саме – перераховувати частину одержаних активів до бюджету країни. Пін Ап ліцензія отримана ще у 2021 році, що говорить про законність роботи бренду, так само як своєчасно сплачені податки. У 2022 році компанія сплатила 271,2 мільйона гривень, включаючи ліцензійний збір, ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний податок тощо.

Благодійність як невід’ємна частина ведення великого бізнесу у сфері азартних розваг

Окрім обов’язкових платежів до держбюджету компанія витратила понад 56 мільйонів на допомогу пересічним українцям, медичним та іншим установам, які постраждали внаслідок бойових дій. Загальна сума, яку керівництво Pin-Up Ukraine вклало у підтримку економіки України та благодійність за минулий рік, становила 327,7 мільйонів гривень.

Спочатку бренд допомагав переселенцям та лікарням через волонтерів та військові адміністрації, але надалі для прискорення та кращої організації процесу було створено PIN-UP FOUNDATION. Через нього здійснюється різнопланова підтримка українського народу:

закуповують та доставляють продукти харчування до прифронтових регіонів;

купується обладнання для лікарень, зокрема для Харківського перинатального центру, «Охматдиту», медичних установ Миколаєва тощо;

замовляються та доставляються до пунктів незламності та на фронт дизельні генератори;

виділяються кошти для підтримки людей, які втратили житло та переїхали до більш безпечних регіонів;

організовуються консультації юристів, психологів та інших вузькопрофільних фахівців, допомога яких потрібна українцям.

Також з ініціативи бренду виконується облаштування теплових пунктів у містах, які постійно страждають від російських обстрілів. В планах у компанії збільшення підтримки громадян та докладання зусиль для побудови в Україні легального ринку азартних ігор із чесною конкуренцією.