Політика

Президент України анонсував зустріч у форматі “Рамштайн”
30 Жовтня 2024 18:16
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зеленський, рамштайн
Володимир Зеленський / ОПУ

30 жовтня Володимир Зеленський повідомив про проведення зустрічі у форматі “Рамштайн” найближчими тижнями.

Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні після повернення в Україну.

“Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема, нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим. Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі “Рамштайн”, яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо”, – йдеться у зверненні.

За словами президента України, дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю.

“І щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими”, – додав Зеленський.


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