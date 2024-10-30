Сьогодні в Грузії РФ перемогла – Зеленський

На думку президента України Грузія обрала тісне спілкування РФ, а не ЄС.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

На думку Зеленського, на сьогодні в Грузії Росія перемогла, спершу забравши частину території, а опісля змінивши політику та уряд.

“Треба визнати, що на сьогодні в Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір – дружба з Росією, їхній вибір – не йти в ЄС. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії”.

Коментуючи ситуацію у Молдові Зеленський сказав, що Росія “йде у тому ж напрямі”.

“Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять це, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо вони цього не припинять і продовжуватимуть цю риторику, то вони втратять Молдову за рік-два”, – запевнив Зеленський.

Водночас він відзначив різницю між Україною та Грузією.

“Ми більші. В цьому і є різниці між нами та Грузією – ми значно більші. У нас більше населення, більше чоловіків, які не хотіли бути росіянами”, – підсумував президент.