Політика

Єврокомісія готова до відкриття перших кластерів з Україною 
30 Жовтня 2024 18:45
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єс, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У 2025 році Європейська комісія буде готова до відкриття перших переговорних кластерів з Україною за умови виконання необхідних умов.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на комюніке Єврокомісії у зв’язку з презентацією доповіді щодо розширення, у якій йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ.

У заяві відзначили, що запуск переговорів з Україною у червні цього року був важливим визнанням її зусиль на шляху до ЄС. Також там зазначається, що скринінг українського законодавства на відповідність європейському проходить без проблем.

“За умови виконання Україною усіх умов, Єврокомісія очікує відкриття переговорних кластерів, починаючи з “основних засад”, якнайшвидше у 2025 році”, – йдеться у заяві.

У виданні наголосили на тому, що слово “кластери” вжито у множині.

Згодом єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї у своєму виступі не уточнив умов для відкриття кластерів і сказав, що відкриття можливе тоді, коли Україна пройде скринінг законодавства, додали у виданні.

Зазначається, що переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються по черзі.


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