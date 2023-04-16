Підтоплені вісім областей: у ДСНС розповіли про ситуацію з паводком в Україні

Станом на 9:00 16 квітня за інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Залишаються підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1, повідомляють рятувальники.

Рятувальниками з початку робіт:

– підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 260 кг продуктів харчування;

– перевезено через водні перешкоди 1 тис. 344 особи, евакуйовано 22 громадян;

– відкачано 10 тис. 570 м куб. води з 79 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

У Чернігівську область додатково направлено 5 болотоходів «Богун» та залучено 10 плавзасобів. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 394 особи та 148 од. техніки.

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Як зазначають в ТСН, у п’яти областях – Волинській, Київській, Рівненській, Черкаській та Чернігівській – весняна повінь. Підтоплені житлові будинки, городи, подвір’я та сільгосп-угіддя. Вода прибуває в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг, і підніматиметься аж до травня. Порушено транспортне сполучення до 30-ти населених пунктів, а деякі села вода взагалі заблокувала.

Повінь таких масштабів востаннє була 50 років тому. Нині прирічкові населені пункти затоплені у багатьох регіонах. “Коли ми готуємося до таких паводків, іде регулювання водного рівня для скидів води, зараз через війну зазначених скидів попередніх не відбувалося… Всі паводки, які збираються з півночі країни, з сусідньої Білорусі , вони, на жаль, мають наслідки в тому сенсі, коли ми не можемо регулювати, як ми регулювали у попередні роки”, – пояснює голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

На Черкащині вода прибувала просто на очах. Метр води нагнало за добу. Люди не були готові і ніхто не зміг виїхати. “Я спочатку холодильники, телевізори на стільці підняв, а тоді дивани, потім на столи, а зараз і на столах… Вище підвіконня вода і ніхто не попередив, ми б це могли вивезти”, – розповів місцевий мешканець.