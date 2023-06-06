Підрив дамби Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС – Енергоатом

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Як повідомили в Енергоатомі, вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

“Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ. Про будь які зміни буде оперативно повідомлено”, – йдеться у повідомленні компанії.