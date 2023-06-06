Економіка

Підрив дамби Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС – Енергоатом

6 Червня 2023 08:51
50
читать на русском →
заес, каховка

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Як повідомили в Енергоатомі, вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

“Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ. Про будь які зміни буде оперативно повідомлено”, – йдеться у повідомленні компанії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Червня 2023 11:05
27

На Херсонщині вода викидає на берег міни
6 Червня 2023 10:05
46

Підрив дамби Каховської ГЕС: Україна порушила справу за статтею екоцид
6 Червня 2023 09:26
84

Каховська ГЕС відновленню не підлягає – Укргідроенерго
6 Червня 2023 09:13
80

Повністю або частково затоплені 7 н.п. і мікрорайон Острів у Херсоні
6 Червня 2023 08:42
40

За добу ЗСУ знищили 800 окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
усі думки