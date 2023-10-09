Підозрюваного у хабарництві мера Сум відсторонили від посади

Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у одержанні хабаря, відсторонили від займаної посади на 2 місяці.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

Строк відсторонення – 2 місяці”, – йдеться у повідомлені.

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали хабарі за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Повідомлялося, що фігуранти “обклали даниною” місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови вони погрожували перешкодами у веденні бізнесу.