Кримінал

Підозрюваного у хабарництві мера Сум відсторонили від посади

9 Жовтня 2023 18:44
читать на русском →
корупція

Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у одержанні хабаря, відсторонили від займаної посади на 2 місяці.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

Строк відсторонення – 2 місяці”, – йдеться у повідомлені.

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали хабарі за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Повідомлялося, що фігуранти “обклали даниною” місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови вони погрожували перешкодами у веденні бізнесу.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Жовтня 2023 20:06

Росія визнала, що навмисно атакувала кафе в Грозі
9 Жовтня 2023 20:49

Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, – Зеленський
9 Жовтня 2023 19:13

На Куп’янському та Лиманському напрямках ЗСУ відбили більше 10 атак, – Генштаб
9 Жовтня 2023 18:30

Зеленський завтра відвідає Румунію
9 Жовтня 2023 17:04

Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки