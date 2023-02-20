Під Курськом загинули шестеро солдатів строкової служби

У Курській області росії строковики випадково вчинили вибух. За попередніми даними, шестеро військових загинули.

Вибух стався вранці в одному з районів Курської області, пишуть місцеві паблики. Військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно хлюпнули туди бензин. Після цього пролунав вибух і спалахнуло полум’я, а на вулицю вдалося вибігти лише двом військовим.

За попередніми даними, шестеро строковиків загинули. Проте їхні тіла поки що не виявили — зараз із бліндажу відкачують воду після гасіння пожежі.