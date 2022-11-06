Харків

Під час обстрілу Куп’янського району ворожий снаряд потрапив у авто з чоловіком

6 Листопада 2022 20:28
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харків, обстріли

6 листопада до відділення поліції № 1 Куп’янського РВП надійшло повідомлення про те, що окупанти здійснили обстріл однієї з громад Куп’янського району.

Вибух пролунав між двома населеними пунктами, повідомляють у поліції.

Протитанковий снаряд влучив в автомобіль 45-річного місцевого мешканця. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями доставили потерпілого до медичного закладу.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.

Сьогоднішня атака ще раз доводить, що російські військові намагаються наносити удари по цивільним об’єктам, щоб спричинити якомога більше жертв.


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