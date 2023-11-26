Політика

Під Авдіївкою відбито 24 атаки російських військ

26 Листопада 2023 19:29
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генштаб

Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень. Ворог завдав 33 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ударних БпЛА.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 6 атак.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.
  • На Бахмутському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 24 атаки.
  • На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 4 атаки.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.


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