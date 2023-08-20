Політика

Передача F-16 Україні буде поетапною – Міноборони Данії

20 Серпня 2023 20:36
читать на русском →
F-16

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен зазначив, що 19 данських винищувачів F-16 будуть передаватися Україні поступово. За його словами, це пов’язано з тим, що дарування винищувачів потребує дозволу США. Крім того, знадобиться час на навчання українських пілотів управлінню цими літаками. У заяві міністерства також йдеться, що це залежить від термінів отримання Данією нових американських винищувачів F-35.

«Важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну і допомагали Україні зміцнювати захист повітряного простору від атак Росії. Першим кроком буде підготовка пілотів, яку ми зараз приступаємо», – сказав Еллеманн-Єнсен.

Першу групу винищувачів F-16 – близько шести – Україна отримає до кінця року, коли українські військові завершать навчання.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Серпня 2023 19:17

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16
20 Серпня 2023 19:31

Зеленський: “Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО”
20 Серпня 2023 18:46

Резніков анонсував нове засідання у форматі “Рамштайн”
20 Серпня 2023 17:22

Стали відомі подробиці обстрілу окупантами центра Куп’янська
20 Серпня 2023 17:16

Київ жорстко відреагував на факти висилки українців з Ізраїлю
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки