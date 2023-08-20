Передача F-16 Україні буде поетапною – Міноборони Данії

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен зазначив, що 19 данських винищувачів F-16 будуть передаватися Україні поступово. За його словами, це пов’язано з тим, що дарування винищувачів потребує дозволу США. Крім того, знадобиться час на навчання українських пілотів управлінню цими літаками. У заяві міністерства також йдеться, що це залежить від термінів отримання Данією нових американських винищувачів F-35.

«Важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну і допомагали Україні зміцнювати захист повітряного простору від атак Росії. Першим кроком буде підготовка пілотів, яку ми зараз приступаємо», – сказав Еллеманн-Єнсен.

Першу групу винищувачів F-16 – близько шести – Україна отримає до кінця року, коли українські військові завершать навчання.