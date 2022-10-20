Політика

Пенс: В американському консервативному русі немає місця “апологетам Путіна”

20 Жовтня 2022 20:25
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сша

Колишній віце-президент США Майк Пенс виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна», які не бажають виступити проти російського лідера через його напад на Україну.

Пенс заявив про це, виступаючи в консервативному Фонді “Спадщина” (Heritage Foundation) менш ніж за місяць до листопадових проміжних виборів, передає AP.

Лідер республіканської меншини в Палаті представників Кевін Маккарті раніше цього тижня дав зрозуміти, що допомога Україні може сповільнитися, якщо палата перейде під контроль республіканців.

«Я знаю, що в нашій партії, включаючи нові голоси у нашому русі, наростає хор, учасники якого хотіли б, щоб ми відірвалися від решти світу, – сказав Пенс. – Але політика умиротворення ніколи не працювала, ніколи в історії. І зараз, як ніколи, нам потрібен консервативний рух, відданий ролі Америки як лідера вільного світу та авангарду американських цінностей».

«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – додав він. – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі є місце лише для поборників свободи».


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