Суспільство

Пастки для ЗСУ: Гуменюк розповіла, що росіяни могли задумати в Херсонській області

5 Листопада 2022 15:25
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херсон

Російські війська намагаються створити ілюзію, що вони нібито “відходять” з Херсонської області. Насправді окупанти таким чином можуть готувати пастку для українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

На питання журналіста, чи можуть готувати пастки росіяни для ЗСУ під час українського контрнаступу і які саме вона відповіла, що “така ситуація не виключена”.

“Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони “відходять”. При тому, що ми бачимо об’єктивні дані – вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому”, – пояснила Гуменюк.

Вона наголосила, окупанти намагаються створити ефект, буцімто їх “нема”, для того, щоб заманити наші Сили оборони в певні населені пункти.

“Населений пункт – це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав’язати та складаємо свій стратегічний план”, – підсумувала Гуменюк.


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