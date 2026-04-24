Пʼять пар взуття, які стали справжнім мастхевом жіночого гардероба

Від зручних повсякденних кросівок до елегантних човників на підборах — у жіночому гардеробі є свій взуттєвий мінімум. Незалежно від професії та ритму життя власниці, на полицях має стояти кілька універсальних, комфортних і стильних пар, які протримаються не один сезон і впишуться в будь-який образ. У статті з’ясовуємо, яке взуття обов’язково має бути в гардеробі сучасної модниці.

Білі кросівки: стильна невимушеність

Лаконічні світлі кросівки на шнурівці — модний елемент повсякденних аутфітів, який додає їм свіжості та сучасності. Стильні та комфортні моделі Premiata, Casadei, Jimmy Choo, Maison Margiela та Isabel Marant стануть вашим улюбленим взуттям, яке можна носити з джинсами, спідницями, кюлотами, шортами та сукнями. Від прогулянок містом до вечірок — білі кросівки допоможуть створити невимушений образ і бути в тренді.

Елегантні човники: не лише для офісу

Пара класичних човників на зручних підборах стане у пригоді не тільки в офісі. Елегантне взуття додасть нотку вишуканості будь-якому вбранню, тож поєднуйте модні жіночі туфлі з вузькими джинсами, просторими штанами-палаццо, лляними брючними костюмами, легкими сукнями з квітковими принтами та спідницями-олівцями. Бежеві моделі від Jimmy Choo та Francesco Russo візуально подовжать ноги, червоні LANVIN, Marsala та Casadei стануть яскравим акцентом у стриманому образі, а шоколадні Casa № 38 з ремінцем на підйомі збалансують повсякденний лук.

Жіночні балетки: комфорт у кожному кроці

Легкі балетки на плоскій підошві кілька сезонів поспіль не втрачають актуальності. Зручна колодка, простий фасон і лаконічні форми роблять це взуття незамінним супутником довгих прогулянок, романтичних побачень і неформальних вечірок. Балетки виробляють з різних матеріалів, зокрема таких:

шкіра;

замша;

текстиль;

поліестер;

денім;

нейлон;

поліетиленове волокно.

В каталозі столичного універмагу ЦУМ Київ можна вибрати стильну модель від преміальних брендів Maison Margiela, LANVIN, Jimmy Choo, Proenza Schouler, Premiata.

Зручні лофери: позачасовий тренд

Елегантні лофери — це настільки універсальне взуття, що поєднується з будь-яким одягом: від рокерських джинсів до святкових суконь. Продумана конструкція та оптимальна висота підборів роблять ці туфлі ідеальним варіантом для щоденного носіння. Для створення класичних образів придбайте пару шкіряних лоферів нейтрального відтінку: бежевого, коричневого, графітового. Якщо ви шукаєте щось унікальніше, виберіть замшеві туфлі червоного кольору від Casa № 38 або хутряну модель Premiata з анімалістичним принтом.

Практичні челсі: взуття з історією

Челсі — це неймовірно комфортні черевики, які відрізняються висотою до кісточки, заокругленим носком та фірмовими еластичними вставками з боків. Історія цієї моделі налічує майже двісті років, але взуття досі не втрачає популярності. Носіть челсі з вузькими або прямими джинсами, легінсами та кюлотами, що закінчуються біля щиколотки. Також черевики чудово поєднуються з трикотажними спідницями та сукнями.