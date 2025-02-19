Суспільство

Ожеледиця та морози триматимуться й 20 лютого: прогноз Укргідрометцентру на завтра
19 Лютого 2025 22:16
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Зимовий Київ / Фото: kievfotoinfo
Зимовий Київ / Фото: kievfotoinfo

Завтра, 20 лютого, в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі, який принесе невеликий сніг у частині областей. Максимальна денна температура +1 °C, вночі очікується до -17 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

“За фронтом атмосферний тиск швидко зростатиме, що зумовить вдень у більшості північних і західних областей погоду без опадів. На дорогах місцями ожеледиця”, – розповіли синоптики.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі -6…-11 °C, в Карпатах та східних областях -12…-17 °C.

Удень -3…-8 °C, на заході та півдні країни -4…+1 °C.

Погодна мапа України на 20 лютого / Фото: Укргідрометцентр

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