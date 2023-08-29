Основні критерії відбору топ казино у рейтинг

В ТОП казино України можуть попасти тільки ті компанії, які виконують основні вимоги ліцензування гральних закладів. Які критерії являються обов’язковими, розповімо у цьому матеріалі.

ТОП казино України – хто вони?

До 2021 року в українські поціновувачі азартних розваг були вимушені користуватись послугами компаній, які працюють у міжнародному форматі. Діяльність таких сервісів не регулювалась на законодавчому рівні, тому клієнти тіньових закладів дуже часто зіткались з неправомірними діями збоку нелегальних казино.

Однак, з початком регулювання азартного бізнесу, з’явились ліцензовані азартні проекти, які і створюють ТОП казино України на сьогоднішній день. Окрім того, український ринок інтернет-розваг виявився дуже привабливим для інвесторів, тому кількість сертифікованих компаній в реєстрі КРАІЛ постійно зростає.

Як формується рейтинг ТОП казино України?

Формування рейтингу, в який попадають ТОП казино України, це складний процес, який потребує постійного моніторингу діяльності компанії. Тому, оцінки, які експерти виставляють закладам, можуть змінюватись, що впливає на позицію компаній у турнірній таблиці.

Проте, існує декілька ключових факторів, без яких онлайн казино не може потрапити у ТОП.

Серед них:

Наявність ліцензованого статусу. Лояльне відношення до гравців. Зручність та швидкість оброблення грошових переказів. Якісна підтримка користувачів у режимі 24/7. Гарантії виконання фінансових зобов’язень.

Без виконання цих вимог онлайн казино не можуть потрапити у український ТОП, яким користуються новачки.

На що ще слід звернути увагу?

Вибираючи гральний проект, який потрапив у ТОП казино України, також необхідно проаналізувати ряд другорядних факторів, які характеризують заклад. Зокрема, слід звернути увагу на кількість бонусів і акцій, до яких мають доступ клієнти казино. Справа в тому, що користуючись вигідними пропозиціями регуляторів, гравці суттєво економлять власні кошти і, тим самим, зменшують ризики фінансових втрат.

Також слід провести аналіз користування офіційний сайтом казино і наявність мобільних застосунків. Сучасні площадки казино мають володіти приємним інтерфейсом, зручної системою керування і широким функціоналом, який забезпечить необхідні і комфортні умови для азартних розваг у будь-якому місці.