Олег Атаянц висміяв Путіна за газовий шантаж

У Києві, в готелі «Національний», відкрилася виставка сучасного мистецтва. На ній представлена інсталяція відомого скульптора Олега Атаянца під промовистою назвою «Fuck Gas Weapon». Композиція картини зрозуміла жителю будь-якої країни: газові труби, які скручені у фігуру з пальців.

За словами автора, задум композиції з’явився ще 2022 року. Тоді, в самий розпал війни Росії проти України, стався вибух на газопроводі «Північний потік-2». У той момент європейські країни думали над тим, чи продовжувати купувати газ у Росії після варварського нападу на нашу країну. Олег Атаянц вирішив у вигляді інсталяції підготувати Росії відповідь на тему, що Україна думає з приводу газового шантажу.

Саму композицію автор створював зі справжніх газопровідних труб у Дніпрі. Труби жовті зовні та блакитні всередині – у національних кольорах України. У протест проти газового шантажу Олег Атаянц вклав український контекст. Головна ідея скульптора – шантаж Росії не пройде. Важливо це зрозуміти не тільки в Україні, а й донести думку до жителів європейських країн. Насправді якщо купувати альтернативні дорогий газ, то це не така вже проблема. У порівнянні з людьми, які гинуть в Україні. Сама фраза «Fuck gas weapon» говорить про кінець терористичного режиму диктатора в Росії та мужність українського народу.

«Сьогодні кольори нашого прапора знає весь світ. Олег Атаянц підкреслив нашу ідентичність, виконавши інсталяцію в жовто-синіх кольорах. Хоча скульптор з 2014 року живе за кордоном, йому важливо підкреслювати свій зв’язок із рідною країною. Тому вперше інсталяція представлена в Києві. У вигляді інсталяції автор висловив свою позицію, яка зрозуміла жителям різних країн, різних поколінь», – зазначає Дар’я Шихненко, співорганізатор виставки.

Після презентації в готелі «Національний» інсталяція з газових труб під назвою «Fuck gas weapon» вирушить на арт-ярмарки в Європі. Пізніше автор продасть роботу на аукціоні, щоб відправити гроші на підтримку українських військових.

На виставці присутні й інші роботи Олега Атаянца. Наприклад, бронзова скульптура з циклу «перевертнів». При погляді з одного боку здається, що автор зобразив лебедя, з іншого – кальмара. Так скульптор показує просту, але важливу думку: всі речі у світі не завжди виявляються тим, чим здаються.