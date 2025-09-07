Окупанти завдали понад півтисячі ударів по Запорізькій області: є загибла та поранені

6 вересня російська армія здійснила 522 удари по населених пунктах Запорізької області. Про це повідомила Національна поліція України.

Ворог застосував 338 безпілотників, переважно FPV, здійснив два обстріли з реактивних систем залпового вогню, 175 ударів з артилерії та сім авіаційних атак.

Під вогнем опинилися Запоріжжя, Червонодніпровка, Новомиколаївка Запорізького району, Успенівка, Малинівка, Червоне, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Преображенка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Білогір’я Пологівського району, Плавні та Приморське Василівського району.

У Приморському внаслідок удару FPV-дрона загинула 56-річна жінка.

Крім того, по Запоріжжю ворог скерував 7 безпілотників увечері та ще 8 уночі. В результаті атаки поранення отримали 17 людей, серед них 17-річний хлопець.

Пошкоджені дитячий садок, підприємства, квартири, приватні будинки, господарські споруди та автомобілі.