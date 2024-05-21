Суспільство

Окупанти запустили 29 “Шахедів”по території України

21 Травня 2024 08:41
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дрони
Шахед / Getty Images

Уночі 21 травня армія РФ запустила по Україні 29 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, 28 з них збили сили ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“У результаті протиповітряного бою збито 28 “Шахедів” у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях”.

Повідомляється, що цієї ночі загарбники атакували з трьох напрямків: російських міст Приморсько-Ахтарськ і Курськ і з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України. Також залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.


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