Суспільство

Окупанти залишили два населені пункти на Херсонщині, – Генштаб

22 Жовтня 2022 18:53
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херсон

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове на Херсонщині, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу.

Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області, попутно грабуючи місцеве наслення. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Збільшилася кількість випадків мародерства та розбою у самому Херсоні. Окупанти відбирають у місцевого населення автомобілі та намагаються на них залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Станом на сьогодні відомо, що ЗСУ звільнили на Херсонщині від окупантів 88 населених пунктів.


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