Політика

Окупанти ввели у Херсоні цілодобову комендантську годину, але це не точно

4 Листопада 2022 17:39
10
херсон

Комендантська година в Херсоні діятиме цілодобово, повідомив заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

“У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години – цілодобово. Тільки для того, щоб ми могли відстояти наше місто”, – сказав Стремоусов у своєму відеозверненні та телеграм-каналі.

Він також нагадав мешканцям області про необхідність залишити небезпечні території. “Можливі теракти, можливі провокації. Тому ми ще раз просимо мешканців Херсона йти з міста на лівобережну частину Херсонської області, дати можливість військовим робити свою справу без цивільних”, – додав Стремоусов.

18 жовтня на тлі масованих обстрілів населених пунктів у Херсонській області агресори оголосили про масове переміщення мешканців на лівий берег Дніпра. Пізніше зону евакуації було розширено ще на 15 км.

За останніми даними, Херсонську область з початку евакуації залишили близько 80 тис. осіб. Однак у населених пунктах на правому березі Дніпра досі можуть перебувати до 170 тис. жителів, які не змогли або не захотіли евакуюватися з небезпечних районів.

UPD: Стремоусов вже відредагував відео – з нього зник шматок про оголошену цілодобову комендантську годину в Херсоні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Листопада 2022 18:24
0

Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів- Генштаб

4 Листопада 2022 17:06
27

Зеленський підтримав петицію щодо заборони діяльності російських акторів в Україні
4 Листопада 2022 15:35
116

Росіяни готові до чергового акту доброї волі у Херсоні – Резніков
4 Листопада 2022 15:11
152

Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію щодо “другого фронту”
4 Листопада 2022 13:02
22

У Харківській області зібрали майже 1,5 млн тонн врожаю

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки