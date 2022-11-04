Окупанти ввели у Херсоні цілодобову комендантську годину, але це не точно

Комендантська година в Херсоні діятиме цілодобово, повідомив заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

“У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години – цілодобово. Тільки для того, щоб ми могли відстояти наше місто”, – сказав Стремоусов у своєму відеозверненні та телеграм-каналі.

Він також нагадав мешканцям області про необхідність залишити небезпечні території. “Можливі теракти, можливі провокації. Тому ми ще раз просимо мешканців Херсона йти з міста на лівобережну частину Херсонської області, дати можливість військовим робити свою справу без цивільних”, – додав Стремоусов.

18 жовтня на тлі масованих обстрілів населених пунктів у Херсонській області агресори оголосили про масове переміщення мешканців на лівий берег Дніпра. Пізніше зону евакуації було розширено ще на 15 км.

За останніми даними, Херсонську область з початку евакуації залишили близько 80 тис. осіб. Однак у населених пунктах на правому березі Дніпра досі можуть перебувати до 170 тис. жителів, які не змогли або не захотіли евакуюватися з небезпечних районів.

UPD: Стремоусов вже відредагував відео – з нього зник шматок про оголошену цілодобову комендантську годину в Херсоні.