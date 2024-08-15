Окупанти вдарили по Куп’янському району, зруйновавши обʼєкт логістичної інфраструктури

15 серпня окупанти атакували село Осиново Куп’янського району, зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, також сьогодні зранку у Козачій Лопані Дергачівської територіальної громади внаслідок ворожого обстрілу горів приватний будинок.

У Куп’янську-Вузловому внаслідок ворожих обстрілів увечері 14 серпня горів 9-поверховий житловий будинок та автомобіль.

У Відродженівському Богодухівського району внаслідок артобстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.

У Куп’янську внаслідок влучання дрона в легковий автомобіль, постраждав 64-річний чоловік.

В результаті атаки FPV-дрона на транспортний засіб у Білому Колодязі загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону “Госпітальєри”. Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці.

У Кругляківці Курилівської територіальної громади горіли дві господарчі споруди.

У Білому Колодязі Вовчанської територіальної громади внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.