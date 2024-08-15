Суспільство

Окупанти вдарили по Куп’янському району, зруйновавши обʼєкт логістичної інфраструктури
15 Серпня 2024 09:38
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / Facebook

15 серпня окупанти атакували село Осиново Куп’янського району, зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, також сьогодні зранку у Козачій Лопані Дергачівської територіальної громади внаслідок ворожого обстрілу горів приватний будинок.

У Куп’янську-Вузловому внаслідок ворожих обстрілів увечері 14 серпня горів 9-поверховий житловий будинок та автомобіль.

У Відродженівському Богодухівського району внаслідок артобстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.

У Куп’янську внаслідок влучання дрона в легковий автомобіль, постраждав 64-річний чоловік.

В результаті атаки FPV-дрона на транспортний засіб у Білому Колодязі загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону “Госпітальєри”. Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці.

У Кругляківці Курилівської територіальної громади горіли дві господарчі споруди.

У Білому Колодязі Вовчанської територіальної громади внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.


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