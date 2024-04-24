Суспільство

Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300: є жертви

24 Квітня 2024 09:06
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харків, обстріли
Наслідки удару / Telegram

Внаслідок ворожого удару по по Шевченківському районі в Харкові до 6 зросла кількість постраждалих. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура.

За даними Синєгубова, постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.

“24 квітня 00:57 м. Харків, Шевченківський р-н. Влучання 2 КАБів у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі”.

За попередніми даними прокуратури, ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Також голова ОВА повідомляє, що о 1:05 24 квітня в смт Золочів Богодухівського району окупанти завдали удару двома ракетами. Внаслідок цього частково зруйнована колишня будівля Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них 2 житлових багатоквартирних, а також будівля банківської установи.


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