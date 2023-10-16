Кримінал

Окупанти уночі вдарили ракетами по Дніпропетровській області

16 Жовтня 2023 07:39
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ракетний удар

Війська РФ уночі вдарили ракетами по Дніпропетровській області.

Як повідомляє ОВА, одну збили військові з ПвК “Схід”. Інша поцілила по території Дніпровського району.

Крім ракетних ударів ворог застосовував  важку артилерію та РСЗВ “Град”.

“У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об’єкт та сквер.  

Понівечені п’ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. 

Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. 

У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об’єкт та електромережі. 

Усюди – без загиблих і постраждалих”, – повідомили в ОВА.


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