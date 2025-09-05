        Кримінал

        Окупанти ударили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 09:02
        Вранці 5 вересня російські дрони атакували Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині, під ударом була критична інфраструктура.

        Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. 

        Унаслідок атаки частина населених пунктів району залишилася без світла.

        “Критично важливі заклади переводяться на альтернативне електропостачання. За необхідності будуть розгорнуті пункти незламності”, – повідомив Селіверстов.

        За даними Суспільного, у самому Новгороді-Сіверському наразі відсутнє й водопостачання.


