Окупанти ударили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

Удар РФ по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом: реакція ЄС

У російській Рязані після атаки дронів знову спалахнув НПЗ

За даними Суспільного, у самому Новгороді-Сіверському наразі відсутнє й водопостачання.

“Критично важливі заклади переводяться на альтернативне електропостачання. За необхідності будуть розгорнуті пункти незламності”, – повідомив Селіверстов.

Вранці 5 вересня російські дрони атакували Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині, під ударом була критична інфраструктура.