Окупанти стягнули понад 40 тисяч військових на Авдіївський напрямок

Російські війська стягнули понад 40 тисяч військових на Авдіївський напрямок. За добу окупанти в районі Авдіївки втрачають 300−400 осіб.

Про це повідомив в ефірі телемарафону спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог зазнає дуже значних втрат. Якщо приблизно порахувати, це близько 300−400 осіб на добу», — повідомив він.

За словами спікера, росіяни не зменшують активність своєї піхоти. У районі Авдіївки та Мар’їнки відбувається найбільша кількість боєзіткнень, додав він.

Росіяни, попри значні втрати, продовжують стягувати на фронт бойовиків зі Шторм-Z і новомобілізованих.

«Ставлення командування до них просто як до тварин. Фіксується те, що інколи навіть залишають без їжі та води, і вони змушені їсти просто сніг. Багато обморожень зараз. Але чомусь вони йдуть уперед — бояться свого керівництва більше за смерть», — наголосив він.