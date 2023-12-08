Суспільство

Окупанти стягнули понад 40 тисяч військових на Авдіївський напрямок

8 Грудня 2023 20:01
читать на русском →
війна

Російські війська стягнули понад 40 тисяч військових на Авдіївський напрямок. За добу окупанти в районі Авдіївки втрачають 300−400 осіб.

Про це повідомив в ефірі телемарафону спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог зазнає дуже значних втрат. Якщо приблизно порахувати, це близько 300−400 осіб на добу», — повідомив він.

За словами спікера, росіяни не зменшують активність своєї піхоти. У районі Авдіївки та Мар’їнки відбувається найбільша кількість боєзіткнень, додав він.

Росіяни, попри значні втрати, продовжують стягувати на фронт бойовиків зі Шторм-Z і новомобілізованих.

«Ставлення командування до них просто як до тварин. Фіксується те, що інколи навіть залишають без їжі та води, і вони змушені їсти просто сніг. Багато обморожень зараз. Але чомусь вони йдуть уперед — бояться свого керівництва більше за смерть», — наголосив він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2023 19:20

Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони
8 Грудня 2023 19:35

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога, – Генштаб
8 Грудня 2023 18:43

Парламент Болгарії подолав вето президента на БТРи для України
8 Грудня 2023 18:24

В Офісі генпрокурора прокоментували відмову Фінляндії видати бойовика з “Русича”
8 Грудня 2023 17:09

МВС перевірить інформацію про можливий доступ РФ до українських камер спостереження
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки