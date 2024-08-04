Політика

Окупанти прорвалися через канал Сіверський Донець – Донбас у Часовому Яру
4 Серпня 2024 16:24
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Часів Яр
FPV 24 бригади цілодобово нищать ворога в Часовому Яру / Фото 24 ОМБр імені короля Данила

Станом на 4 серпня 2024 року зафіксовано перетин російськими штурмовими загонами каналу Сіверський Донець – Донбас та їхнє закріплення у мікрорайоні Жовтневий.

“Ворог просунувся біля Желанного та Тимофіївки. Тривають бої в Часовому Яру та Залізному”.

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState, що відстежує ситуацію на фронті.

“Ворог просунувся у Часовому Яру”, – інформує проєкт.

Ворог просунувся у Часовому Яру / Мапа DeepState

Судячи з інтерактивної мапи DeepState, передові загони окупантів закріпилися на вулиці Маріупільський.

Перед цим Силам оборони України довелося залишити у Часовому Яру мікрорайон Канал на східному узбережжі згаданого каналу Сіверський Донець – Донбас, який проходить через місто.

Розташований на височині Часів Яр має стратегічне значення для контролю над сусідніми містами Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, що оточують його з півдня та заходу, неодноразово наголошували українські військові.


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